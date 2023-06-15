محافظ الغربية يتفقد قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى؛ لمتابعة مشروعات التنمية المحلية بتلك القرى، في جولة استمرت لمدة 7 ساعات، بحضور السكرتير العام، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروعات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات الحماية المدنية، الموقف النموذجي والسوق النموذجي بقرى شرشابة، شبراملس، سنباط، كفر سنباط، حانوت، سندبسط، الغريب، تفهنا العزب، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش ونهطاي، موضحاً أنه يتم تنفيذ 21 مشروع بقيمة 99.5 مليون جنيه تم نهوهم بنسبة 77% وجاري متابعة باقي المشروعات من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

ووجه محافظ الغربية السكرتير العام والمكتب الفني بمتابعة تواجد وتكثيف العمالة داخل تلك المشروعات لضمان نهوها مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بقرى مراكز "المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور".

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.