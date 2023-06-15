السجن 5 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة لعامل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لعامل بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

تعود القضية رقم 5020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، عن أنه حال تواجد المجني عليه "هـ. م. إ" عامل بالحانوت الخاص به حضر إليه المتهم "م. ع. م" عاطل، وتعدى عليه بأن كال له ضربة باستخدام عصا خشبية عكاز استقرت بكتفه اليسرى محدثًا بذلك إصابته وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حيث ثبت أن إصابة المجني عليه ذات طبيعة رضية تنتج عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أيًا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد لتاريخ الواقعة وقد تخلف عنها جراء حالته الإصابية تحدد جزئي في حركة مفصل الكتف اليسرى مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 5%، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.