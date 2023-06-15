ممثل "حزب العدل" بالحوار الوطني يطالب بمزيد من الدعم لمشروعات الشباب

أشاد على حمدى مهران ، ممثل حزب العدل، بدور الحوار الوطني كونه السبيل الأول للوصول لطموحاتنا وآأمالنا من خلال مساحات حقيقية نربط بها جسر فيما بيننا بالواقع فى إطار من الشفافية والمكاشفة.

وأكد “مهران” على دور الشباب وأهميته فى وطن أغلب أهله من الشباب.

ولفت إلى أن دعم وتمكين الشباب فى ريادة الأعمال لها فوائدها وعوائدها على الاقتصاد المحلي، أبرزها إتاحة فرص عمل و أسواق جديدة خاصة بالمشروعات التى تستند على استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى الانتاج.

وتساءل ممثل حزب العمل:" هل المقصود بعنوان الجلسة تمييز الشباب عن غيرهم فى التعاملات الرسمية أو منحهم فرص أكبر فى بناء مشروعاتهم الرائدة؟.. إذا كانت الاجابة نعم فأتمنى أن يتم ايضاحها لأننا نرى دائما الروتين والبيروقراطية تؤثر على أعمالنا و تغلب فى حالات عديدة على حماس الشباب و شغفهم".

وفي نهاية كلمته طالب مهران بالآتي :

1 - وضوح الإجراءات القانونية للشباب

2 - تخصيص مساحات تطرح للشباب لبداية مشروعاتهم التكنولوجية بتسهيلات خاصة

3 - الدعم لمشروعات ريادة الأعمال المجتمعية التى تساعدنا على تحقيق التنمية المستدامة

4 - المشاركة للوصول نحو طريق الاقتصاد الاخضر

5 - توافر دليل يوضح طرق الدخول في المجالات والفرص المتوفرة محليا وعالميا و أبحاث السوق

6 - وضع منهج تعليمى يحث الطلاب و يساعدهم فى ريادة الأعمال بالمراحل الدراسية المختلفة.