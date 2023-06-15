الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المركز الإقليمي بسوهاج ينظم احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة سوهاج، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة مريم ظريف، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، وعدد من العاملين بالمركز والمتبرعين.

والتقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كل من: مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، ووكيل مديرية الصحة، وأعرب المحافظ عن تقديره لدور المركز الإنساني، مؤكدًا أهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بثقافة التبرع، مشيرًا إلى أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادي، وتسهم في تعزيز الحس الإنساني، ومبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.

من جهتها، وجهت الدكتورة مريم ظريف، الشكر لمحافظ سوهاج، على مجهودات المحافظة في دعم بنك الدم بسوهاج، مشيرة إلى أن بنك الدم بسوهاج واحد من ضمن 28 بنك على مستوى الجمهورية، حيث يقدم خدمة مميزة للمريض، ويقوم بتنظيم حملات للتبرع بالدم، مشيرة إلى التعاون المستمر وتغطية احتياجات المستشفيات بسوهاج.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، إن التبرع بالدم يعزز من صحة المتبرع بعدة جوانب منها التأكد المستمر من صحة الفرد، حيث يخضع المتبرع للفحص قبل التبرع وهو ما يُعد فرصة لاكتشاف أية أمراض بشكل مبكر، بالإضافة إلى التقليل من التوتر واحتمالات التعرض للنوبات القلبية، كما يسهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم وتحسين الحالة المزاجية والنفسية للمتبرع.

وقام كل من السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير المركز الإقليمي لنقل بالدم، ووكيل مديرية الصحة، خلال الاحتفال بتكريم عدد 10 من المتبرعين الشرفيين، وممثلي الجمعيات الخيرية، من أصدقاء المركز، حيث تم منحهم شهادات التكريم، تقديرًا لتعاونهم وحرصهم الدائم على التبرع بالدم.

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