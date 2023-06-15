4 عروض أفلام جديدة في نادي سينما المرأة بـ الهناجر.. الإثنين المقبل

ينظم نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني عروضه السينمائية وذلك يوم الإثنين القادم الموافق ١٩ يونيو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم "مالانراة" إخراج ، أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف" ، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، فيلم امرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوي، وفيلم (حبيب) تأليف و إخراج ، شادي فؤاد .

وعقب عروض الأفلام، تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام احمد على مع صناع الأفلام والجمهور.

عروض أفلام جديدة بسينما المرأة بـ الهناجر

وتدور أحداث فيلم "ما لانراه" في عالم الاحلام المستوحاه من أحلام حقيقية لصناع الفيلم، من خلال أحلام البطل يكتشف أسباب علاقته المتوتره بوالده المتوفي منذ طفولته وشعوره تجاه انفصاله عن حبيبته السابقة ويسعى للتحدث لوالده لاشتياقه للتحدث معه وإخباره بما يدور في عالمه الحقيقي.

وعن فيلم "حظ السلاحف"، فهو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون بالقاهرة، عن قصة عائلة صغيرة .

أما فيلم "امرأه تطل من النافذه" قد تبدأ الأحلام فيه بعد الستين، أحلام قد نكون نسيناها” شعار رفعته سيدة فى سبعينات عمرها، يحكي الفيلم قصتها التي تمتزج بين الحب والطموح والفن .

وكانت أحد بطلات التمثيل المسرحي في شبابها، عانت من رحلة حياة مؤلمة في سنوات زواجها، ويطرح الفيلم اسئلة: ماذا حدث لماذا لم تكمل رحلتها الفنية؟ كيف وكيف عاد معها الحلم؟

أما فيلم حبيب، فهو حلاق في أواخر الستينات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته، يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني كثيرًا، ولكنه يصر على الحياة إصرارًا بالغًا والفيلم من بطولة سيد رجب وسلوى محمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة شاهندة محمد على فنياّ .

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى، والدعوة تكون عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.