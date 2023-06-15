محمود فوزى: تشكيل لجنة لوضع قانون آليات التصوير الشخصى والتجارى

طالبت عالية علي، رئيس شركة لترويج سياحة السينما، بتسهيل إجراءات التصوير في مصر وتعديل قوانين التصوير بما يسهم فى استغلال موقع مصر وما يوجد بها من أماكن شهيرة وعالمية، لافتة إلى كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة "عش دبابير ناس مصلحتها تاخد فلوسها فى البلد".

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باعتبار الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، لافتا إلى وجود لجنة داخل مجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير، سواء الشخصي كالإنفلونسر أو الإنتاج التجاري، موضحا أن اللجنة قطعت أشواطا كبيرة فى مجلس الوزراء بما يسهل عمل التصوير.

وأشار إلى أن آخر مرة تم التعرض لـ"الديجيتال ميديا كونتنت" كانت في ٢٠١٨ من خلال القانون المنظم للصحافة والإعلام، والذي نظم لأول مرة الإعلام الإلكتروني والديجيتال، مشدد بأهمية المراجعة الدورية لمثل هذه القوانين.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال".