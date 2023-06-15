بعد زيارة الرئيس السيسي.. أماكن أثرية عتيقة لابد من زيارتها في البحيرة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظة البحيرة، لافتتاح عددًا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري داخل قرية الآبعادية، والتقى الرئيس بعدد من القيادات الشعبية والأهالي بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية، لأبرز الأماكن الآثرية بمحافظة البحيرة، بعد زيارتها الرئيس السيسي.

منزل عثمان آغا الأمصيلي

هو أشهر المنازل الأثرية في محافظة البحيرة، ضمن أبرز الآثار الإسلامية في هذه المنطقة، وتم إنشائها على يد عثمان آغا الأمصيلي، في رشيد ويعود تاريخه إلى عام 1808، ويشمل المنزل ثلاثة طوابق فاخرة تمتاز بطراز معماري فريد ومميز وزخارف رائعة، تعبر التاريخ العماري في هذه الحبقة من الزمن.

دار الأوبرا بدمنهور

تستحوذ مدينة دمنهور على عدد كبير من الآثار التاريخية، أهمها دار الأوبرا التي تم تشييدها في عهد الملك فؤاد الأول في عام 1930، وتعبر الأوبرا عن تاريخ العمارة المصرية وأصلتها، فهو مبني تاريخي ذات طراز فخم قديم.

التلال الأثرية

ومنها تلال كوم الحصن بمر كز كوم حمادة وكوم فرين بمركز الدلنجات وكوم الأبقعين مركز حوش عيسى وكوم البرنوجي بمركز دمنهور.

دير الأنبا بيشوي

هو دير قبطي أثري، تأسس الدير في القرن الرابع الميلادي على يد الأنبا بيشوي، ويحتوي الدير على خمس كنائس وهو محاط بسور بُني في القرن الخامس لحماية رهبان الدير من هجمات البربر.

القلالي الأثرية

هي عبارة عن البقايا الأثرية تعود لعصور رهبانية منذ القرن الرابع الميلادي وتقع في منطقة وادي النطرون.

دير الأنبا مقار

هو دير قبطي أرثوذكسي يقع في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتأسس الدير عام 360 ميلاديًا على يد الأنبا مقار، ومازال يسكنه الرهبان منذ تأسيسه، ويشمل الدير على سبع كنائس بالإضافة إلى مساكن للرهبان.

دير البراموس

هو دير قبطي أرثوذكسي بُني على يد الأنبا مقار الكبير في القرن الرابع الميلادي، وهو دير أثري أيضًا.

دير السريان

ويطلق عليه أيضًا دير السيدة العذراء مريم، وهو من أشهر أديرة وادي النطرون في محافظة البحيرة، ويحمل الدير اسم القديسة مريم العذراء، ذلك، وكان يسكنه الرهبان السريان، ومازال قائمًا حتى الآن.

آثار تعود للعصور الإسلامية

منها منازل ومساجد رشيد وقناطر إدفينا والقصور الملكية بنفس المنطقة، والعديد من المساجد والمباني الإسلامية المنتشرة في مراكز المحافظة والتي تمثل العمارة الإسلامية، كما تعمل بمنطقة آثار البحيرة العديد من البعثات الأثرية الأجنبية سنوياً للتنقيب عن الأثار.

تلال تعود للعصور اليونانية والرومانية

وهي عبرة عن تلال كوم جعيف وكوم الشورى مركز إيتاي البارود وتلال تروجي ورضوان وكدوة رضوان مركز أبو المطامير وتلال كوم الجيزة وكوم الحمام وكوم القاضي مركز كفر الدوار وتلال الكوم الأحمر وكوم الغرف مركز المحمودية وتلال كوم البقرة والكوم الأحمر مركز حوش عيسى وتلال البارود وقمحة وأبو الطبول مركز الدلنجات.

مسجد دمقسيس

يعود إنشاء المسجد إلى عام 1714 وتم تأسيسه على يد الصالح أغا دمقسيس وقد أطلق اسم المسجد المعلق عليه ويعود سبب التسمية هذا لأن تم تشييده فوق عدد من المحلات التجارية التي كان يملكها الصالح أغا.