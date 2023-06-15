جهاد سيف يكشف لـ"الدستور" أهم التوصيات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

قال جهاد سيف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمسئول التنفيذي لمنتدى السياسات العامة، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال، إنه تحدث اليوم خلال جلسة ريادة الأعمال عن الخلط الشائع بين الشركات الابتكارية الصغيرة وبين المشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن مصر لديها سيل من الشركات الناشئة التكنولوجية.

وتابع لـ"الدستور" أن الشركات التكنولوجية الناشئة تمثل الآن 50% من الاقتصاد الأمريكي، وفي الصين تمثل نسبة هذه الشركات نحو 60%، لذلك كان من أهم التوصيات التي قدمت كانت إعادة تعريف الشركات التكنولوجية الناشئة في قانون الاستثمار.



وبدأت منذ قليل جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.