إقبال كبير على مجمع الخدمات الحكومية بالأبعادية فى البحيرة

شهد مجمع الخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية بقرية الأبعادية النموذجية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط فرحة عارمة لإنهاء خدماتهم، معربين عن سعادتهم لافتتاح تلك المشروعات التي وفرّت لهم الجهد ومشقة الانتقال لإنهائها داخل مدينة دمنهور.

جاء ذلك عقب افتتاح مجمع الخدمات الحكومية والمركز التكنولوجي بقرية الأبعادية وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالأبعادية أمس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز التكنولوجي وعدد من المشروعات الخدمية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية، وغير ملامح القرية، ووفرّ جميع متطلبات المواطن البسيط بدون متاعب وأعباء، مؤكدةً عزم القيادة السياسية على التطوير والتجديد والتغيير ومواصلة خطة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة وأن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء، وتلبية الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المبادرات التى يتم تنفيذها فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث يشهد جميع محافظات الجمهورية نقلة حضارية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التنمية والإعمار وتوفير فرص العمل عبر العديد من المشروعات بكل القطاعات تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان وخفض معدلات الفقر ودعم البنية الأساسية ودعم الاستثمار.

هذا وقد قام، صباح اليوم، اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، بتفقد المركز التكنولوجى ومجمع الخدمات الزراعية ومركز طب الأسرة بالأبعادية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقق من الانضباط الإداري للعاملين والوقوف على جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة و بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة.

وتناشد الدكتوره نهال بلبع المواطنين أهالى القرية والمترددين على تلك المنشآت بالحفاظ على الشكل الحضارى وما تم إنجازه والعمل على إظهار الشكل الجمالى للقرية.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تشهد تنفيذ حوالي ٨٨٦٨ مشروعا فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية و٣٩٦٧ تابع، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.