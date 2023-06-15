"الكهرباء": ارتفاع درجات الحرارة يصل بحمل الشبكة لـ31800 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الخميس، يبلغ نحو 31 ألفا و800 ميجاوات، نظرا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 36 رجة مئوية في نهار اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

وذكر المرصد في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الخميس يبلغ نحو 31 ألف 800‪ ميجاوات، مقابل 31 ألف 700‪ ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الأربعاء

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الخميس 31 ألف ‪ ميجاوات

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الخميس31 ألف ميجاوات

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الخميس، باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الخميس) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الخميس 31 ألف ميجاوات

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.