ننشر توصيات اللقاء اللاهوتي بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

نشر الأنبا نيقولا انطونيوس متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ووكيلها للشؤون العربية في تدوينة له منذ قليل توصيات اجتماع اللجنة المشتركة من اللاهوتيين الأرثوذكس والكاثوليك في مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بالإسكندرية، مصر، لمدة أسبوع، مما ادى الى اعتماد وثيقة "المجمعية (السينودسية) والأولوية في الألفية الثانية واليوم".

ومثل الكنيسة الأرثوذكسية أصحاب النيافة: يعقوب مطران بيسيدية والرئيس المشارك للجنة اللاهوتية المشتركة، ماكسيموس مطران سيليفريا والأب/ ألكسيس تورانس (البطريركية المسكونية). جيناديوس مطران بوتسوانا، بتروس مطران أكرا، والبروفيسور غريغوري ليانتاس (بطريركية الإسكندرية).

المطران نيكتاريوس أنثيدونوس، البروفيسور ثيودوروس جياجكو (بطريركية القدس). جوزيف مطران غرب وجنوب أوروبا، الأب/ باتريسيو فلايكو (بطريركية رومانيا). ثيودوروس مطران أخالتسيخي، الأب/ جورجيوس زيادادزه (بطريركية جورجيا). فاسيليوس مطران كونستانتيا وأموشوستوس، الأب/ غريغوري يوانيدس (كنيسة قبرص). خريسوستوموس مطران ميسينيا والأبامفيلوتشيوس ميلتوس (كنيسة اليونان).

تناولت الوثيقة التاريخ المضطرب للألفية الثانية في أربع فترات: من 1054 إلى مجلس فلورنسا (1438-1439)، من الإصلاح إلى القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر، والقرنين العشرين والحادي والعشرين.

يعترف النص عدة مرات بصراحة أن اللاهوت الكنسي للكنيسة الكاثوليكية الحديثة ليس ذاك في الألفية الأولى. في الفترة الأولى، حتى من خلال مجلس فلورنسا، طورت الكنيسة الغربية أكثر "لاهوتًا كنسيًا قانونيًا" ورتبت رهبان متسولين مثل الفرنسيسكان والدومينيكان "مفهوم البابوية على أنها مؤتمنة على رعاية الكنيسة جمعاء".

ينص النص المشترك أيضًا على أن الحروب الصليبية أدت إلى تعيين رئاسات كنائسية لاتينيين غير قانونية في الأماكن التي يوجد فيها بالفعل رئاسات كنائسية لليونانيون وإلغاء الاستقلال الذاتي لكنيسة قبرص.

وأضاف أنه بعد أن غطت الوثيقة الكثير من التاريخ، تنتقل إلى ستة استنتاجات وهي:

1- "القضايا الرئيسية تُعَقِد الفهم الحقيقي للمجمعية والأولوية في الكنيسة ... وقد أظهرت دراستنا التاريخية للمجمعية والأولوية في الألفية الثانية عدم ملاءمة هاتين النظرتين".

2- فتح المجمع الفاتيكاني الثاني آفاقًا جديدة بتفسير سر الكنيسة جزريًا كشركة واحدة... في الكنيسة الأرثوذكسية، تُمارس المجمعية (السينودسية) والأولوية على المستوى الأرثوذكسي، وفقًا للتقليد الكنسي من خلال عقد المجامع المقدسة والكبيرة".

3- "الكنيسة متجذرة بعمق في سر الثالوث الأقدس، والإكليسيولوجيا الإفخارستية للشركة هي مفتاح للتعبير عن لاهوت المجمعية والأولوية سليم".

4- "الترابط بين السينودسية والأولوية هو مبدأ أساسي في حياة الكنيسة ... المطلوب في الظروف الجديدة هو تطبيق جديد وسليم لنفس المبدأ الحاكم".

5- "الأرثوذكس والرومان الكاثوليك ملتزمون بإيجاد طرق للتغلب على العزلة والانفصال التي حدثت خلال الألفية الثانية".

6- "بعد التفكير معا حول تاريخ الألفية الثانية، نحن نقر بأن القراءة المشتركة للمصادر يمكن أن تكون مصدر إلهام لممارسة السينودسية والأولوية في المستقبل".