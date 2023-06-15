الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

إزالة أحواض الارز
إزالة أحواض الارز

شهد مركز الداخلة بمحافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الخميس، أعمال إزالة بعض أحواض زراعات الأرز بمدينة موط، ضمن قرار حظر زراعة الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.

وشدّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على التعامل الفوري مع أي مخالفات لزراعة الأرز، ممهلًا المزارعين فترة سماح لإزالة هذه الزراعات بحرث الأرض أو يتكفل مركز الداخلة ومديرية الزراعة بإزالتها بالمعدات بالتعاون مع مديرية الري والوحدات المحلية، حيث ناشد المحافظ المزارعين إزالة مساحات الأرز المزروعة بالطرق الطبيعية.

ووجّه محافظة الوادي الجديد، المواطنين، للالتزام بزراعة محصول الأرز بمنطقة بحيرة باريس والمناطق المحددة من قبل المحافظة، حفاظًا على الخزان الجوفى من مياه الري.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد قرر في وقتٍ سابق، حظر زراعات الأرز التي تعتمد على الري بالغمر، وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية، حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.

الوادي الجديد مديرية الزراعة إزالة بعض أحواض زراعات الأرز قرار حظر زراعة الأرز حفاظ ا على المخزون الجوفي حق الأجيال القادمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى