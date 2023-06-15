إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

شهد مركز الداخلة بمحافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الخميس، أعمال إزالة بعض أحواض زراعات الأرز بمدينة موط، ضمن قرار حظر زراعة الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.

وشدّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على التعامل الفوري مع أي مخالفات لزراعة الأرز، ممهلًا المزارعين فترة سماح لإزالة هذه الزراعات بحرث الأرض أو يتكفل مركز الداخلة ومديرية الزراعة بإزالتها بالمعدات بالتعاون مع مديرية الري والوحدات المحلية، حيث ناشد المحافظ المزارعين إزالة مساحات الأرز المزروعة بالطرق الطبيعية.

ووجّه محافظة الوادي الجديد، المواطنين، للالتزام بزراعة محصول الأرز بمنطقة بحيرة باريس والمناطق المحددة من قبل المحافظة، حفاظًا على الخزان الجوفى من مياه الري.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد قرر في وقتٍ سابق، حظر زراعات الأرز التي تعتمد على الري بالغمر، وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية، حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.