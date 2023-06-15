الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 والمنتخبات المتأهلة

كاس الامم الافريقية
كاس الامم الافريقية

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 والمنتخبات المتأهلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم الافريقية، فى ظل المنافسة القوية بين منتخبات القارة على التواجد فى النهائيات الافريقية، ثم التنافس للفوز باللقب القارى.

ويعتبر منتخب مصر هو اكثر منتخبات القارة الافريقية تتويجًا باللقب الافريقى، حيث توج باللقب 7 مرات، يليه فى الملاركز الثانى منتخب الكاميرون 5 مرات وفى المركز الثالث منتخب غانا 4 مرات.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024

وتقام بطولة الأمم الافريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بدولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخب، وتعبر النسخة القادمة فى كوت ديفوار هى الثالثة التى تقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد نسخة 2019 والتى احتضنتها مصر بمشاركة 24 فريًا لأول مرة، ثم نسخة 2021 والتى احتضنتها الكاميرون.

المنتخبات المتأهلة لبطولة الامم الافريقية كوت ديفوار 2024

وضمنت 7 منتخبات التأهل الرسمى لنهائيات بطولة الامم الافريقية التى تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، ويأتى فى مقدمة المنتخبات التى تأهلت رسميًا.

منتخب مصر

وتأهل منتخب مصر لنهائيات الأمم الافريقية بعد احتلال قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فى المجموعة التى تضم غينيا ومالاوى وأثيوبيا.

بوركينا فاسو

وتاهل منتخب بوركينا فاسو لنهائيات الأمم الافريقية بعد احتلال قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فى المجموعة التى تضم أيضًا منتخبات الرأس الاخضر، توجو، إسواتيني.

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الجزائر

وتأهل منتخب محاربو الصحراء إلى نهائيات الأمم الإفريقية بعد اعتلاء قمة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، فى المجموعة التى تضم، تنزانيا، أوغندا، النيجر.

ساحل العاج

صعد منتخب كوت ديفوار ألى نهائيات بطولة الامم الافريثقية بصفتة البلد المنظم، كما صعد بعد احتلاله قمة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، فى المجموعة التى تضم زامبيا، جزر القمر، ليسوتو 

تونس

تأهل نسور قرطاج لنهائيات الأمم الإفريقية بعد التربع على قمة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، فى المجموعة التى تضم ليبيا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية.

السنغال

تأهل المنتخب السنغالى لنهائيات الأمم الإفريقية بعد احتلال قمة المجموعة الثانية عشر برصيد 12 نقطة، فى المجموعة التى تضم موزمبيق، رواندا، بنين.

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