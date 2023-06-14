الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جامبيا تهزم جنوب السودان وتعزز حظوظها في أمم إفريقيا 2023

مباراة جنوب السودان
مباراة جنوب السودان وجامبيا

حقق المنتخب الجامبي فوزًا مهمًا ومستحقًا على مضيفه منتخب جنوب السودان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع منتخب جامبيا، رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني، متأخرًا بفارق الأهداف، عن منتخب مالي، صاحب الصدارة، معززًا حظوظًا في منافسة على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب السودان، عند 3 نقاط، في ذيل الترتيب، ليودع رسميًا منافسات التصفيات.

ومنح ريهان أنجيه، لاعب جنوب السودان، التقدم للمنتخب الجامبي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، لكن المنتخب الجنوب السوداني، سجل التعادل عبر فالنتينو يويل، في الدقيقة 21.

وسجل أبلي جالو، الهدف الثاني لجامبيا، في الدقيقة 62، ليتمكن بعدها منتخب جنوب السودان، من إحراز التعادل عبر بيتر شول، في الدقيقة 90+1، قبل أن يتمكن منتخب "العقارب" من تسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 90+6 عبر حمزة باري.

ويحل منتخب مالي ضيفًا على نظيره منتخب الكونغو، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ويحتاج المنتخب المالي لتحقيق الفوز، من أجل التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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