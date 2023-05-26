منتخب الكاميرون يعلن قائمته استعدادًا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قائمة منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها المغرب، الشهر المقبل.

وخلت القائمة التي ضمت 30 لاعبًا، من أي لاعب خارج الكاميرون، حيث ينتمي جميع اللاعبين لأندية في الدوري المحلي.

وسيشارك منتخب الكاميرون، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد استبعاد الجابون، الذي تم إقصاؤه من البطولة.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قررت في السابع عشر من مايو، إقصاء المنتخب الجابوني من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب.

قرار «كاف»، جاء على خلفية إشراك منتخب الجابون، للاعبه فلوريس دجافي بشكل غير قانوني، في مباراتيه أمام الكاميرون في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كان الاتحاد الكاميروني، قد تقدم في وقت سابق بشكوى إلى «كاف»، يشير فيها إلى عدم أحقية المنتخب الجابوني في إشراك فلوريس دجافي، في مباراتي الدور الثالث، بسبب تجاوزه السن القانونية التي تسمح بالمشاركة في تلك المنافسات، قبل أن تقرر لجنة الانضباط، إقصاء منتخب الجابون من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مع تعليق مشاركة الاتحاد الجابوني في النسخة المقبلة للبطولة.

سيتواجد منتخب «الأسود غير المروضة» في المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم كلا من مصر ومالي والنيجر.

وجاءت قائمة منتخب الكاميرون تحت 23 عامًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيلو بيمينزي كريم (باميندا)، إليمبي صامويل جونيور (يونيون دوالا)، إدريسو نفور فينيا (كولومبي سبورتيف دو لوبو)

خط الدفاع: صديق أبوبكر (كوتون سبور دي جاروا)، نواه يانيك زاشاري (دراجون كلوب دي ياوندي)، أدامو هابدولا (يونيون دوالا)، اتساما فرانك (بامبوتوس دي مابودا)، سومب صامويل (إيدينج سبورت)، سايدو إبراهيم (فاوفي أزور إيليت)، ندونج جان أورليش (لاستريس دي دوالا)، هيوبي نتولا هنري (نيلون دو نكام)، نكوي جونيور ستيفان (كانون ياوندي)، موكوكو تيتي كاميلي (فاوفي أزور إيليت)

خط الوسط: مانييم كاميلي ديمتري (إيكول دي براسيير دو كاميرون)، ماينمين موسيس (فورتونا دي موفو)، بانماسا فرانكلين لينكولين (كولومبي سبورتيف دو لوبو)، بيليو بنجامين (بامبوتوس دي مابودا)، أفوم إيبونج آرثر (فاوفي أزور إيليت)، إيكوتو دواميل بوريس (جازيل دي جاروا)، إيبودجي بوريس رومالد (كوتون سبور دي جاروا)، توكوي ويلفريد بارافيت (أبيجيس دي موفو)

خط الهجوم: إيفان كابرال تشابوتانج (لاستريس دي دوالا)، بانين فيليب آرثر (كوتون سبور دي جاروا)، دجونكيب هاريسون فورد (إيدينج سبورت)، عبدالرحمن دامان بوبا (كوتون سبور دي جاروا)، عزيز باساني كولاجنا (كوتون سبور دي جاروا)، إسماعيلا سايدو (بافوت إف سي)، ديبوتو موريس بيل أليكس (بامبوتوس دي مابودا)، لوبي ويليام إيكانجا (بامبوتوس دي مابودا)، بيناتو كلود برنارد (أبيجيس دي موفو)

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستكون تلك البطولة، هى المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.