الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه: التأهل إلى أمم أفريقيا أمر طبيعى.. ونسعى لحصد اللقب

تريزيجيه
تريزيجيه

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، عن سعادته الشديدة بفوز الفراعنة والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى أمم أفريقيا بعد الفوز على غينيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات.

وأكد تريزيجيه في تصريحات عقب المباراة، أن تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية هو أمر طبيعي للغاية.

وشدد تريزيجيه على عزم لاعبي منتخب مصر على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير المصرية بعد غياب عن التتويج منذ عام 2010.

وفي نهاية حديثه، بعث تريزيجيه برسالة تهنئة إلى النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

تريزيجيه كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 منتخب مصر مباراة مصر وغينيا

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