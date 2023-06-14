منتخب مصر يتفوق على غينيا فى تاريخ المواجهات قبل قمة تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق اليوم الأربعاء مباراة قوية بين منتخب مصر ونظيره الغيني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره المنتخب الغيني، في قمة مثيرة ستُقام على استاد "مراكش الكبير" في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد غينيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 11 في تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا.

- التقى المنتخبان في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين فقط لمنتخب غينيا، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب مصر 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 19 هدفًا من لاعبي غينيا.

- كانت أول مباراة تجمع بين المنتخبين قد أقيمت في عام 1970 في دور المجموعات، والتي أقيمت في السودان، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 4- 1.

- بينما كانت آخر مباراة جمعت بينهما في مباراة الذهاب من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الحالية، التي أقيمت في شهر يونيو 2022، وقد انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، والذي سجله مصطفى محمد.

- ويحتاج منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

معلق مباراة مصر ضد غين يا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

سيتولى المعلق الرياضي "علي محمد علي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

منتخب مصر

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على غينيا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب مالاوي والمنتخب الإثيوبي في المركزين الثالث والرابع في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط على التوالي.