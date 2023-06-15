ممثل "حماة الوطن": التحول الرقمي هو الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحي

قال الدكتور أحمد يوسف، ممثل حزب "حماة الوطن"، إن الدولة دعمت المنظومة الصحية بقوة خلال الفترة الماصية، مشيرًا إلى ضرورة بذل جهود أكبر من أجل صحة المواطن المصري.

وأكد خلال كلمته بجلسة لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن التحول الرقمي هو الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التحول الرقمي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة البرمجيات وضعف البنية التحتية التكنولوجية للمستشفيات، وأن هناك مقاومة من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها للتحول الرقمي.

وأوضح أن مقترح تطبيق التحول الرقمي بحزب "حماة الوطن" سيسهم في ربط المستشفيات والجهات المختلفة وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة فورية، وكذلك تطوير المنظومة الصحية واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن المقترح لن يعتمد على البنية التحتية ولكن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.