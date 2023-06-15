الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادا لموسم الحج.. غسل سطح الكعبة المشرفة في "20 دقيقة"

غسيل سطح الكعبة
غسيل سطح الكعبة المشرفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، بأعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، من خلال مدة لا تتجاوز (20) دقيقة وعبر فريق مختص يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، ومن خلال عدة مراحل، تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة تمت عبر منظومة عمل تتضمن الوسائل التقليدية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، حيث استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها التطويرية لعمليات التنظيف بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها المزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وبمميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، في توقيت شحن لمدة (4) ساعات ومدة عمل تقدر بـ(3) ساعات ومساحة تغطية تقدر بـ(180) مترا مربعا في ثلاث ساعات، وقوة شفط (2000) باسكا لخزان (400) مل للأتربة.

غسيل سطح الكعبة المشرفة المسجد النبوي المسجد الحرام سطح الكعبة الكعبة

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