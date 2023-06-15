الاثنين.. مناقشة كتاب "الخبز الحافي" لمحمد شكري في "الجيزويت الثقافي" بالإسكندرية

ينظم مركز الجيزويت الثقافي، مناقشة كتاب "الخبز الحافي" للكاتب المغربي محمد شكري، مع الكاتب علاء خالد، بمقر المركز بالإسكندرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويدور اللقاء حول نقاش جماعي عن سيرة الكاتب المغربي محمد شكري "الخبز الحافي"، كما جاءت التسمية أيضًا "سيرة حافية" بدون أي غموس أو حماية.

وُلد محمد شكري في سنة 1935، في آيت شيكر في إقليم الناظور شمال المغرب، عاش طفولة صعبة وقاسية في قريته الواقعة في سلسلة جبال الريف، ثم في مدينة طنجة التي نزح إليها مع أسرته الفقيرة سنة1942 م، وصل شكري إلى مدينة طنجة ولم يكن يتكلم بعد العربية، عملَ كصبي مقهى وهو دون العاشرة، ثم عمِلَ حمّالاً، فبائع جرائد وماسح أحذية ثم اشتغل بعد ذلك بائعًا للسجائر المهربة.

انتقلت أسرته إلى مدينة تطوان لكن هذا الشاب الأمازيغي سرعان ما عاد بمفرده إلى طنجة، لم يتعلم شكري القراءة والكتابة إلا وهو ابن العشرين، ففي سنة 1955 م قرر الرحيل بعيدًا عن العالم السفلي وواقع التسكع والتهريب والسجون الذي كان غارقًا فيه ودخل المدرسة في مدينة العرائش ثم تخرج بعد ذلك ليشتغل في سلك التعليم.

في سنة 1966م نُشِرَت قصته الأولى العنف على الشاطئ في مجلة الأدب اللبنانية، وحصل شكري على التقاعد النسبي و تفرغ تمامًا للكتابة الأدبية، توالت بعد ذلك كتاباته في الظهور، وعل محمد شكري في المجال الإذاعي من خلال برامج ثقافية كان يعدها و يقدمها في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في طنجة.