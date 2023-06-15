الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاثنين.. مناقشة كتاب "الخبز الحافي" لمحمد شكري في "الجيزويت الثقافي" بالإسكندرية

مناقشة كتاب الخبز
مناقشة كتاب الخبز الحافي

ينظم مركز الجيزويت الثقافي، مناقشة كتاب "الخبز الحافي" للكاتب المغربي محمد شكري، مع الكاتب علاء خالد، بمقر المركز بالإسكندرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويدور اللقاء حول نقاش جماعي عن سيرة الكاتب المغربي محمد شكري "الخبز الحافي"، كما جاءت التسمية أيضًا "سيرة حافية" بدون أي غموس أو حماية.

وُلد محمد شكري في سنة 1935، في آيت شيكر في إقليم الناظور شمال المغرب،  عاش طفولة صعبة وقاسية في قريته الواقعة في سلسلة جبال الريف، ثم في مدينة طنجة التي نزح إليها مع أسرته الفقيرة سنة1942 م، وصل شكري إلى مدينة طنجة ولم يكن يتكلم بعد العربية، عملَ كصبي مقهى وهو دون العاشرة، ثم عمِلَ حمّالاً، فبائع جرائد وماسح أحذية ثم اشتغل بعد ذلك بائعًا للسجائر المهربة.

انتقلت أسرته إلى مدينة تطوان لكن هذا الشاب الأمازيغي سرعان ما عاد بمفرده إلى طنجة، لم يتعلم شكري القراءة والكتابة إلا وهو ابن العشرين، ففي سنة 1955 م قرر الرحيل بعيدًا عن العالم السفلي وواقع التسكع والتهريب والسجون الذي كان غارقًا فيه ودخل المدرسة في مدينة العرائش ثم تخرج بعد ذلك ليشتغل في سلك التعليم.

في سنة 1966م نُشِرَت قصته الأولى العنف على الشاطئ في مجلة الأدب اللبنانية، وحصل شكري على التقاعد النسبي و تفرغ تمامًا للكتابة الأدبية، توالت بعد ذلك كتاباته في الظهور، وعل محمد شكري في المجال الإذاعي من خلال برامج ثقافية كان يعدها و يقدمها في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في طنجة.

الإسكندرية الكاتب علاء خالد مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية مدينة طنجة محمد شكري

الأكثر قراءة

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

مدبولى يغادر القاهرة فى مهمة إفريقية للمساهمة بتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس السيسى يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

وزير المالية: نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى