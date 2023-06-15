الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية ، وذلك  لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة ، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، رافقه خلالها الاستاذ احمد زغلف رئيس حى الجنوب ومدير الطب البيطري،  ومدير محطة تسمين الماشية،  ومدير مجزر بورسعيد.

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة.

وأكد اللواء عادل الغضبان،  أن محطة تسمين الماشية ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وباوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة خلال عيد الأضحى ، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،  وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها،  وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد لاستقبال الأضاحي،  كما أكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار  تلبي احتياجات المواطنين  ،  فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة،  وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر،  مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة،  مؤكدا ان بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة،  منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين

ونوه بأن محطة تسمين الماشية توفر خلال الفترة المقبلة مزيد من الماشية والخراف تلبية لاحتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، باسعار مخفظة،  مؤكدا انه غير مسموح بذبح الأضاحي في الشوارع و غير الاماكن المخصصة لها.

ولفت إلى أن هناك مجازر بورسعيد تقوم بالذبح الٱمن مع توافر الطب البيطري وبأسعار مناسبة،  فضلا عن إمكانية توزيع الأضاحي لمستحقيها لمن يرغب من المواطنين.

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احتياجات المواطن أستقبال عيد الأضحي أسعار مخفضة أعداد الماشية الأضحي المبارك

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