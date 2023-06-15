الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: إنشاء منطقة لوجستية فى المحلة لتصدير منتجاتها

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه جار العمل لإنشاء منطقة لوجستية في المحلة لتصدير منتجاتها واستيراد الخامات المطلوبة القادمة، مؤكدا أن هناك محورا سيتم إنشاؤه يبدأ من طنطا وينتهي في ميناء دمياط ويربط بينهما خط السكة الحديد طنطا المحلة المنصورة دمياط، مشيرا إلى أن هناك أعمال تطوير لهذه الخطوط لاستيعاب المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأكد أنه تم توفير حوالي 30 ألف متر مربع من أرض السكك الحديد غير المستغلة لعمل مركز لوجستي يخدم المنطقة، مشيرا إلى أن ميناء دمياط يعد من أهم الموانئ؛ كونه قادرا على استقبال سفن ذات غاطس كبير لكنه كان يواجه مشكلة إطماء كبيرة، وأنه تم البدء في عدة مشروعات لحل المشكلات وتنفيذ عمليات التطوير.

وأوضح الوزير أن محطة تحيا مصر، تشمل أرصفة بمساحة 1970 مترا وبعمق 18 مترا، بالإضافة إلى ساحات تداول 922 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية ونسبة التنفيذ اليوم بلغت 65%، موضحا أن الحاجز الشرقي للمحطة تم الانتهاء منه بنسبة 100% بطول 1425 كيلومترا، فيما تم تنفيذ حاجز غربي للمحطة للاستفادة به وتنفيذ نشاط سكني سياحي عليه. 

وفيما يتعلق بمحطة "تحيا مصر متعدد الأغراض 2"، أوضح وزير النقل أنه تم عمل مذكرة تفاهم مع شركة "أم أس سي"، وهي الخط الملاحي الأول في العالم وسيتحول قريبا إلى تعاقد. 

وأشار الوزير إلى أنه تم بدء العمل في المحطة وبدأت الكراكات في جلب الرمال من داخل البحر لتشكيل هيكل المحطة التي ستحتوي على 3.4 كيلومتر طولي أرصفة بأعماق 17 مترا وساحة تداول 2.2 كيلومتر مربع. 

وتابع أن ممر العريش- طابا، يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا للعريش ثم من العريش إلى بئر العبد (335 كيلومترا). 

ونوه وزير النقل بأنه بناء على طلب الأشقاء في الأردن والعراق تم عمل بروتوكول لتنفيذ خط "التجارة العربي" لجلب بضائع الأردن والعراق ودول الخليج على نقل بري إلى منطقة العقبة بمصر.

قال وزير النقل كامل الوزير جاري العمل لإنشاء منطقة لوجستية في المحلة لتصدير منتجاتها واستيراد الخامات المطلوبة القادمة وزير النقل كامل الوزير جاري العمل لإنشاء منطقة لوجستية وزير النقل جارى العمل لإنشاء منطقة لوجستية في المحلة لتصدير منتجاتها جارى العمل لإنشاء منطقة لوجستي منطقة لوجستية المحلة لتصدير منتجاتها وزير النقل كامل الوزير

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