الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فاطمة سيد أحمد: الشباب يمثل 60% من المصريين وعليه أن يبذل جهدا كبيرا لإيجاد فرص عمل

فاطمة سيد احمد
فاطمة سيد احمد

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نتحدث مع عموم الشعب المصري لكي يفهمونا وأن جلسة اليوم هي جلسة لعموم الشباب وليست جلسة متخصصة.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال كلمتها بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، تعليقاً على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات قائلة: "محدش بيهاجم الدولة .. نحن هنا عندما ننتقد أشياء في أداء الحكومة ليس معناه اننا ننتقد الدولة وهي الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكي ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها.

وطالبت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد بإلغاء قانون الشباب، مشيرة إلى أن الشباب يمثل ٦٠٪ وعليه أن يبذل جهدا كبيرا لإيجاد فرص عمل جيدة .

وأشادت بالنماذج الجيدة من ذوى الإعاقة الذين نجحوا في تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد الدعم لهم.

وتابعت البعض يقول أننا نعمل على تحويل مصر إلى صناعية، وأنا أقول بأن مصر بلد زراعية صناعية ومفتوحة لكل المجالات، وأتمنى أن تدخل ريادة الأعمال في الزراعة واستصلاح الأراضى، وأتمنى أن أرى الشباب أن يمارس عملا في الزراعة لأنها هي سلة الغذاء.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن الحوار الوطني عندما دعا له الرئيس هدفه أن يسمع الجميع بعضهم البعض.

وعقب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أى ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات.

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