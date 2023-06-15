شرايين الأمل تربط الوادي الجديد بمحافظات الجمهورية بـتكلفة 7 مليار جنيه

حظيت محافظة الوادي الجديد خلال حكم الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا جعلها تتربع على عرش محافظات الجمهورية ولقبت بـ"سلة غذاء مصر" لما تتمته من مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تجعلها تسد الفخورة الغذائية للقارة الإفريقية بأكملها، إلا أن التوسع الزراعي ما زال يستمر يوما تلو الآخر من القيادة السياسية الحكيمة بهدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض للدول الأخرى.

إلا أن المزارعين والأهالي كانت تواجههم تحديات كبيرة في عملية التسويق أهمها تهالك الطرق والبعد عن وادي النيل والمحافظات الأخرى، فكان للحكومة ردًا آخر نُفذ على الفور وعلى أرض الواقع حيث حظيت محافظة الوادي الجديد بنصيب الأسد في تطوير وإنشاء الطرق الجديدة بطول 1600 كم والذي ربط محافظة الوادي الجديد بجميع محافظات الجمهورية وفي وقت قياسي لم يحدث من قبل.

وشهدت محافظة الوادي الجديد طفرة تنموية كبرى في مجال الطرق وتحقيق إنجاز تنموي غير مسبوق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حيث أوشكت المحافظة على الانتهاء من أطول شبكة طرقا بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسم لمسافات يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم، ومن تنيدة وحتى أسيوط بطول 268 كم، وطريق الخارجة وحتى سوهاج بطول 142 كم.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الفترة القليلة المقبلة ستنتهي المحافظة من إنشاء وتطوير أطول شبكة طرق في الوادي الجديد بطول 1200 كم على وشك الاكتمال ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الطرق وربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الجوار وبنسبة تنفيذ قاربت 90 % من إجمالي التنفيذ.

وأضاف الزملوط أن شريان الأمل والتنمية الجديدة التي ربطت محافظة الوادي الجديد بمحافظات الجمهورية سيكون لها مردود إيجابي كبير في عمليات التنقل والتسوق بين جميع المحافظات ومحافظة الوادي الجديد الأمل القادم من جنوب الصحراء الغربية، مؤكدًا أهمية المحاور الجديدة كشريان تنموي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل.

وأكد المحافظ أن يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنمية محافظة الوادي الجديد، بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهو ما جعل المحافظة تحظى بأكبر ميزانية تنموية في تاريخها، وجرى التصديق على اعتماد أكثر من 7 مليارات جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة.