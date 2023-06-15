مشوار التشكيلية المكسيكية "فريدا" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض "فريدا" تصميم وإخراج سالي أحمد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء والأربعاء 20، 21 يونيو، على مسرح الجمهورية.

يدور العرض في قالب إنساني حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة "فريدا كاهلو" التي أبدعت أعمالًا فنية عبرّت عن التحديات والمعاناة التي واجهتها وكانت دافعًا لها لإثبات ذاتها وإنتاج لوحات ملهمة تتجاوز الأزمنة وتعبر الحدود.

يُشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، ويديرها حاليًا المخرج والمصمم وليد عوني، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية.

وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها في معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض في المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.