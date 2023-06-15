الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يطلق البوستر الدعائى لدورته الثامنة

بوستر
بوستر

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائي للدورة الثامنة من المهرجان التي من المقرر إقامتها في نوفمبر ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ.

صمم بوستر هذا العام المصمم والمخرج الفني هشام علي، الذي أوضح أن فكرة التصميم ترتكز على شيء مميز في المسرح وهي "الستارة الحمراء" والتي عندما يشاهدها الجمهور أول الأشياء التي تتبادر إلى أذهانهم هو المسرح، موضحًا أنه تعامل في التصميم مع مجموعة من العناصر منها الستارة الحمراء وإضاءة المسرح والبؤرة.

وأضاف: "بما أنها الدورة الثامنة ورقم ٨ هو رقم مميز بصريًا، فكرت كيف نستخدمه بشكل مختلف وجاذب؛ ليكون موظفًا مع بؤرة الضوء، وكذلك تكون الممثلة في البوستر داخل هذه البؤرة فدخول رقم ٨ به ذكاء وغير مباشر، كما أنني اعتمد في أغلب أعمالي على اللازمان واللامكان، واعتمدت في تصميم هذا البوستر على التباين بين اللون والظل والنور".

الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الدكتورة نيفين الكيلان الد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور الدكتورة اللجنة العليا للمهرجان اللوا اللواء

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