الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات.. جولة لرئيس جامعة حلوان بالصالة المغطاة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها في الصالة المغطاة بالجامعة في إطار استعدادات الجامعة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

وأعرب رئيس الجامعة- في تصريح له اليوم- عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وبعض مديرى العموم.

استعدادات الجامعة البحث العلمي اكتشاف المواهب التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الروح الرياضية السيد قنديل رئيس

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