الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة قدرة التخزين إلى 5.3 مليون طن.. مصر و9 سنوات من العمل على "الاكتفاء الذاتي"

الصوامع
الصوامع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إنجازاتها خلال التسع سنوات الماضية فيما يتعلق بالمشروع القومى للصوامع، مؤكدة وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، كما تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات "الشرقية، المنوفية، المنيا"، وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها، إنه تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، 
وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا بسوهاج من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر.

وأوضح  المصيلحي أن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.

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