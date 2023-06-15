الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح الوحدة الصحية بكفر مناوهلة بتكلفة 10 ملايين جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الوحدة الصحية بكفر مناوهلة مركز الباجور" إنشاء جديد" على مساحة1000م2 و بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك وسط زغاريد الأهالي وفي جو يسوده الفرحة والسرور وبحضور محمد موسى، نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ووكيل مديرية الصحة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأزاح محافظ المنوفية، الستار عن اللوحة التذكارية للوحدة الصحية وتفقد غرف الإسعافات الأولية وعيادة طب الأسرة وغرفة التطعيمات وغرفة اـIT والصيدلية، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام عمل الوحدة الصحية مشيدًا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

ووجّه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، بعمل حصر بكل احتياجات الوحدة والعمل على توفيرها لضمان تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فضلًا عن التأكيد على توافر الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفوري مع المترددين، مؤكدًا  حرصه على النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجّه المحافظ بصرف لحوم ومواد غذائية لعمال النظافة بالوحدة الصحية دعمًا لهم وتشجيعهم على الإخلاص في العمل ، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

من جانبهم، ثمّن أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، جهود محافظ المنوفية الملموسة على أرض الواقع وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كل المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اقبال كثيف من المواطنين الأ الاب افتتاح عدد من المشروعات الاسعافات الأولية الرعاية الشاملة الخدمات المقدمة للمواطنين

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