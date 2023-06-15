في عيد ميلاد محمد صلاح.. مكة وكيان تميمة حظ نجم ليفربول

يحتفل النجم المصري صاحب لقب فخر العرب محمد صلاح اليوم الخميس، الموافق 15 من شهر يونيو بعيد ميلاده الـ31، حيث ولد محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

عيد ميلاد محمد صلاح

واعتاد النجم العالمي محمد صلاح الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأمام الكاميرات مصطحبًا زوجته وابنتيه الاثنين مكة وكيان، حيث يعتبرهم صلاح تميمة الحظ بالنسبة له، وبالتزامن مع عيد ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور كيف أثرت مكة وكيان في حياة محمد صلاح:

اعتاد الجميع على متابعة أخبار ترأسها عنوان "شاهد أحدث ظهور لمحمد صلاح مع مكة وكيان"، ففي كل مرة تظهر فيها مكة وكيان يخطفون الأنظار لما يمتلكونه من براءة ووجوه مصرية مميزة، فيحظيان مكة وكيان بشعبية كبيرة بين جماهير والدهم محمد صلاح.

مكة وكيان بصحبة والدهم في صيف 2022

اعتاد محمد صلاح على مشاركة لحظاته المميزة والمختلفة مع جماهيره، وأبرزها ظهوره بجانب فتياته باستمرار، وكان صلاح قد شارك خلال صيف 2022 صور تجمعه مع ابنتيه مكة وكيان على أحد الشواطئ، حيث باتت الصور طبيعية.

عيد ميلاد محمد صلاح

مكة تخطف الأنظار

لم يخف محمد صلاح ابنتيه عن الأضواء، وخاصة مكة التي كانت شاهدة على رحلة نجاحه الكبيرة، وكانت خطفت مكة محمد صلاح، حيث أصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية وخاصة عقب ظهورها في إحدى الصور أثناء تخريط الملوخية.

مكة محمد صلاح

احتفالات محمد صلاح بنجاحاته مع ابنتيه

في كل مرة يحقق محمد صلاح إنجازًا يتعمد الظهور بجانب ابنتيه وزوجته، وأبرزها ظهوره مع مكة وكيان في صورة تظهر وصلة هزار، وذلك بعد تحقيقه للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية.

احتفالات محمد صلاح بنجاحاته مع أبنتيه

وبرز محمد صلاح ذلك من خلال إعلانه برمضان 2023 بجانب أسرته، حيث لفت ظهورة في أحد الإعلانات الخاصة بشركة محمول، برفقة أسرته، دعما لفكرة السند والأشخاص المؤثرين في حياة أي فرد.