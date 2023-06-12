الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روبي فاولر يحذر ليفربول من انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح

حذر روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، فريقه من انتقال قائد منتخب مصر، محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول بنهاية موسم 2024-2025.

وقال “فاولر” في تصريحات لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية:"يبدو أن ليفاندوفسكي سينهي مسيرته في برشلونة، بينما لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أرى هالاند أو مبابي متاحين هذا الصيف، أو في أي وقت قريب".

وأضاف:" الأمر الذي يترك هاري كين وصلاح ونيمار، أربعة من أكبر الأندية في العالم تريد شيئًا واحدًا - ضمان الأهداف، واثنان من المهاجمين في كرة القدم الإنجليزية قدموا لهم بشكل رائع خلال السنوات السبع الماضية، سيكون هناك شيء ملحوظ".

وتابع:" سأذكر صلاح فقط لأنني اعتقدت لبضعة أشهر الآن أنه يمكن استهدافه هذا الصيف، ولن يفاجئني على الإطلاق إذا جاء كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجله - مع أن النادي الفرنسي لم يتحرك في رأيي في محاولة الحصول عليه".

وتابع:"لا أعتقد أن جماهير ليفربول يجب أن تكون قلقة للغاية، لأنه حصل على عقد طويل والنادي أثبت في السنوات القليلة الماضية أنهم لن يضطروا إلى البيع ما لم يكن بشروطهم الخاصة".

وأكمل: "يتعين على باريس سان جيرمان إحضار اسم كبير ليحل محل ميسي هذا الصيف، وربما نيمار أيضًا، ويمكن أن يكون لديهم فرصة حقيقية في كين أيضًا".

وسجل صلاح 186 هدفًا لـ ليفربول، خلال 305 مباراة، لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

روبي فاولر ليفربول محمد صلاح باريس سان جيرمان صلاح

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