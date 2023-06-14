محمد صلاح وكلوب وماني يودعون فيرمينو بعد رحيله عن ليفربول

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على توديع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، مرة أخرى بسلسلة جديدة تُبرز مشواره مع الريدز.

وكان نادي ليفربول أعلن رحيل روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ليُنهي مسيرة دامت 8 سنوات.

ونجح فيرمينو في التتويج بالعديد من الألقاب مع ليفربول، منذ انضمامه في صيف 2015 قادمًا من هوفنهايم الألماني، من أبرزها لقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وغيرها.

يورجن كلوب يوّدع فيرمينو بعد رحيله عن ليفربول

ونشر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، فيديو يُبرز خلاله مشوار فيرمينو مع الريدز، حاصدًا العديد من الجوائز والألقاب مع الفريق.

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال الفيديو، قائلًا: "فيرمينو جزء لا يتجزأ من الإنجازات التي حققها هذا النادي خلال السنوات الماضية".

وتابع: "لذلك لا أستطيع تخيل المباريات بدونه في المستقبل، إنه أمر حزين".

وأضاف: "كشخص، كإنسان، سأفتقده كثيرًا، سنبقى أصدقاء إلى الأبد بالتأكيد، سأكون ممتنًا إلى الأبد على كل ما فعله من أجلنا، بالنسبة لي سيظل أحد أساطير ليفربول".

محمد صلاح: فيرمينو أحد أفضل اللاعبين في ليفربول

بينما أشاد محمد صلاح بزميله فيرمينو، قائلًا: "فيرمينو لاعب مميز داخل الملعب وخارجه، سأفتقده كثيرًا في المستقبل".

وكشف عن موقف جمع بينهما، قائلًا: "عندما انضممت إلى صفوف ليفربول، علمت أن فيرمينو يرتدي القميص رقم 11، وطلبت منه الحصول عليه، والمفاجأة أنه لم يعترض ووافق على الفور، وقال سأحصل على القميص رقم 9".

وتابع محمد صلاح: "هذا الموقف جعلني أشعر بالتقارب بيننا منذ اللحظة الأولى، إنني أقدّره كثيرًا وأقدّر تضحياته بنفسه من أجل هذا الفريق".

وواصل: "فيرمينو له قيمة فنية كبيرة، إنه أحد أفضل اللاعبين في ليفربول بلا شك".

وشدد صلاح: "إنه شخص ذكي، محبوب من الجميع، هادئ ويبتسم دائمًا، إنه يستحق ذلك".

ساديو ماني يُشيد بزميله السابق فيرمينو

كما ظهر في الفيديو، مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول السابق ومهاجم بايرن ميونخ الحالي، قائلًا: "لقد رأيت العديد من الأشخاص الرائعين في كرة القدم، لكن بوبي هو المفضل لدي".

وأكمل: "فيرمينو ساهم في تغيير طريقتي في اللعب داخل الملعب، إنه يجعل كل شيء سهلًا حقًا".

وأوضح: "عندما تستحوذ على الكرة، تجد فيرمينو بجانبك ويحاول مساعدتك لتسجيل الأهداف، إنه رائع".

واختتم ماني حديثه، قائلًا: "أحيانًا أغني أغنيته في أنفيلد أكثر من أغنيتي، فهي مميزة مثله. هذا ما يحدث عندما تحب هذا الشخص".

كذلك تحدث جميع لاعبي فريق ليفربول في الفيديو، عن أفضل لحظاتهم مع روبرتو فيرمينو، خلال مشوارهم طيلة السنوات الماضية.