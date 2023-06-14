الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم المنتخب الوطنى فى مواجهة غينيا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة اليوم الأربعاء، أمام غينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن غينيا في المركز الثاني.

ويحتاج الفراعنة لتحقيق الفوز اليوم على الفريق الغيني؛ لضمان التأهل على رأس المجموعة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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