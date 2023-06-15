محافظ أسيوط يوجه بمراجعة المرافق بمجمعات الخدمات بالقرى ضمن مشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمراجعة كافة المرافق بمباني مجمعات خدمات المواطنين التي تم إنشائها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيداً لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات، جاء ذلك خلال اجتماعه بالمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن من إجراءات وخطوات في تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

- أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات للمرور على مشروعات مجمعات الخدمات



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على مشروعات مجمعات الخدمات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتأكد من وصول المرافق من (مياه وكهرباء وصرف صحي) لها في كافة القرى التي تم الانتهاء منها والاطمئنان على كونها تمت طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة حيث يتم تتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

وأضاف إلى ضرورة تلافي المعوقات والملاحظات وعدم التقاعس أو التراخي في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة لسرعة دخولها الخدمة في القريب العاجل لتحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.

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