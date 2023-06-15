الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل: 13 شركة مصرية وطنية نفذت أرصفة ميناء الإسكندرية

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية تم افتتاحها في أقل من عامين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أن الحكومة بأكملها ووزارة النقل وضعت أسسًا ومناهج لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ عدة محاور أبرزها خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمية، بالموانئ البحرية بوسائل النقل لتكون وسائل النقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأكد الوزير أن من أهم تلك الممرات هو ممر السخنة/ الإسكندرية، والذي يبدأ على خليج السويس البحر الأحمر، حتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، يربط بينهما الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، مرورًا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكي والعاشر من رمضان بلبيس).

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ 18 كيلو أرصفة في ميناء السخنة، ليصبح لدينا 23 كم أرصفة بعد 5 كم أرصفة، وخلق ساحات للتداول، مؤكدًا أن مساحة الميناء زادت 4 ملايين متر مربع،  لتصبح المساحة الحالية 25 مليون متر مربع، تنفذها 13 شركة مصرية وطنية بنسبة تنفيذ 80%. 

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