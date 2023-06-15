الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط منذ 2017

الهجرة
الهجرة

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ عام 2017.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت المنظمة، أن تلك هي الحصيلة التي أفاد بها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 
ووقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة المسجلة عالميًا من قبل المشروع والتي تبلغ 6,877. 

وحدثت معظم الوفيات على الطرق البرية في المنطقة العام الماضي في اليمن، حيث تصاعد العنف الموجه ضد المهاجرين وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن من بين 867 حالة وفاة مسجلة على معبر القرن الأفريقي لليمن، فقد ما لا يقل عن 795 شخصا حياتهم خاصة في محافظة صعدة اليمنية على الحدود الشمالية.
جدير بالذكر أن الهدف 8 من الاتفاق العالمي يركز على "إنقاذ الأرواح وتأسيس جهود دولية منسقة بشأن المهاجرين المفقودين"، ويهدف إلى منع وفيات المهاجرين، ومعالجة التحديات المتعلقة بالمهاجرين المفقودين، وتقديم الدعم للأسر المتضررة.

منظمة الهجرة الدولية الهجرة الامم المتحدة مشروع المهاجرين المفقودين منطقة الشرق الأوسط الطرق البرية

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