إعلامى: أهالى قرية الأبعادية شعروا بالتغيير.. والبحيرة محظوظة بالمشروعات العملاقة

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رائع؛ لأنهم شعروا بالتغيير الذي حدث فيها.

وأضاف الشاذلي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محافظة البحيرة بشكل عام محظوظة بكم كبير جدًا من المشروعات القومية العملاقة، حيث تستهدف خدمة أهالي هذه المحافظة.

وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة تم تدشينها في مركز رشيد حيث جرى تطوير مستشفى رشيد، وتم تطوير الاستقبال والطوارئ في المستشفى وزيادة عدد الأسرّة ووحدات السكتات الدماغية وحضانات الأطفال، وستكون معنا جولة موسعة داخل ميناء رشيد أول ميناء متكامل للصيد.

فيما أكدت الإعلامية منة الشرقاوي أن هدف العمل الكبير الذي تم إنجازه طوال السنوات الماضية هو أن المواطن المصري يشعر بالتغيير والفارق والتنمية، ويعرف أن كل ما يحدث كان من أجله، وبالتالي فإن ما حدث في محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية أحدث تغييرات كبيرة.