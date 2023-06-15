الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامى: أهالى قرية الأبعادية شعروا بالتغيير.. والبحيرة محظوظة بالمشروعات العملاقة

قرية الأبعادية
قرية الأبعادية

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رائع؛ لأنهم شعروا بالتغيير الذي حدث فيها.

وأضاف الشاذلي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محافظة البحيرة بشكل عام محظوظة بكم كبير جدًا من المشروعات القومية العملاقة، حيث تستهدف خدمة أهالي هذه المحافظة.

وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة تم تدشينها في مركز رشيد حيث جرى تطوير مستشفى رشيد، وتم تطوير الاستقبال والطوارئ في المستشفى وزيادة عدد الأسرّة ووحدات السكتات الدماغية وحضانات الأطفال، وستكون معنا جولة موسعة داخل ميناء رشيد أول ميناء متكامل للصيد.

فيما أكدت الإعلامية منة الشرقاوي أن هدف العمل الكبير الذي تم إنجازه طوال السنوات الماضية هو أن المواطن المصري يشعر بالتغيير والفارق والتنمية، ويعرف أن كل ما يحدث كان من أجله، وبالتالي فإن ما حدث في محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية أحدث تغييرات كبيرة.

قرية الابعادية أهالي قرية الأبعادية تطوير قرية الأبعادية البحيرة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا شباب وصحة بالمحور المجتمعى

أبرز المعلومات عن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية

حبس "شرطى مزيف" ينصب على أصحاب المحال التجارية فى القاهرة

وزير البترول يطلب من "إنرجى" زيادة تكثيف برامج الحفر لتحقيق اكتشافات جديدة

الرئيس السيسى يصل إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لافتتاحها

حريق بحوشين فى مركز دار السلام بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى