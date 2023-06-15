الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا، والتي ستُقام على ملعب "دي جرولش فيست"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

كذلك تُقام اليوم، مباراة منتخب الأرجنتين "بطل مونديال 2022"، بقيادة النجم ليونيل ميسي، ضد نظيره منتخب أستراليا في مباراة دولية ودية بين المنتخبين، على استاد "وركرز" في الصين. 

مروان عطية يكشف نصائح محمد صلاح له قبل مباراة مصر وغينيا

إصابة "مرموش" وتريزيجيه بديلًا فى مباراة مصر وغينيا

مباراة مصر وغينيا الأبرز.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

- منتخب إسبانيا X منتخب إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، بنظيره منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وكان منتخب كرواتيا قد تغلّب على نظيره الهولندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية والقنوات الناقلة

- منتخب اليابان X منتخب السلفادور: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب الأرجنتين X منتخب أستراليا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD 

- منتخب فيتنام X منتخب هونج كونج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب جامايكا X منتخب قطر: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري الأمم الأوروبية 2023 اسبانيا إيطاليا الارجنتين

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية

حلم حققته يد التطوير.. «محور المحمودية» أكبر مشروع مرورى تنموى بالإسكندرية

الرئيس السيسى يصل إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لافتتاحها

الرئيس السيسى يفتتح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (بث مباشر)

الزراعة: انفراجة فى أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف 30%

التحريات تكشف ملابسات حريق التهم شقة بالعمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى