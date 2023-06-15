مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا، والتي ستُقام على ملعب "دي جرولش فيست"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

كذلك تُقام اليوم، مباراة منتخب الأرجنتين "بطل مونديال 2022"، بقيادة النجم ليونيل ميسي، ضد نظيره منتخب أستراليا في مباراة دولية ودية بين المنتخبين، على استاد "وركرز" في الصين.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

- منتخب إسبانيا X منتخب إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، بنظيره منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وكان منتخب كرواتيا قد تغلّب على نظيره الهولندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية والقنوات الناقلة

- منتخب اليابان X منتخب السلفادور: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب الأرجنتين X منتخب أستراليا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

- منتخب فيتنام X منتخب هونج كونج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب جامايكا X منتخب قطر: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.