الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة "مرموش" وتريزيجيه بديلًا فى مباراة مصر وغينيا

عمر مرموش
عمر مرموش

غادر عمر مرموش جناح منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض مرموش لإصابة قوية بعد 7 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة العاشرة.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلاً لـ عمر مرموش الذي تعرض للإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

منتخب مصر مباراة مصر وغينيا اصابة عمر مرموش عمر مرموش

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