أخبار فاتتك| أسعار الذهب اليوم الخميس.. وجماهير الرجاء تستفز الوداد بـ"سطلانة"

تناولت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

استقرت أسعار الذهب عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام ، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2275 جنيه ، كما استقرت باقي أعيرة الذهب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد خسارة دورى الأبطال.. جماهير الرجاء تستفز الوداد بـ"سطلانة" (فيديو)

استفزت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، الغريم التقليدي الوداد عقب خسارة الأخيرة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وكان الوداد قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله على ملعبه أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في إياب نهائي المسابقة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باختطاف واغتيال والي دارفور

أدان الجيش السوداني، ليل الأربعاء-الخميس، اختطاف واغتيال والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، الذي كان قد اتهم قبل ساعات من مقتله، قوات الدعم السريع بمسؤولية انتهاكات ارتُكبت في الولاية وخصوصًا في عاصمتها الجنينة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"التعليم" تقرر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام لعام 2022/2023، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت المدرسي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1297 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط 1297 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-6-2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك العاملة في مصر، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس المستوى السعري الحالي منذ عدة أشهر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)