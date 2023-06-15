"التعليم" تقرر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام لعام 2022/2023، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت المدرسي.

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، خطابًا لجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، تؤكد خلاله أنه بناء على البريد الإلكتروني الوارد من الوزارة تقرر عقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا.

وطالب مسئولي الإحصاء بالمدارس الثانوية، مسئولي الإحصاء بالإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من رصد نتائج جميع الطلبه وتعديل حالتهم على صفحه الإحصاء.

وأعلنت محافظة الجيزة، جداول امتحانات الدور الثاني بالمحافظة على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

-الصف الرابع الابتدائي (عام - فصل واحد - مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023- الصف الثالث الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام" للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

رابعًا: "التعليم الفني"

من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.