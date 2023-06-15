الأنبا بيجول يلتقي كاهن إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس

استقبل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق بأسيوط، القس إشعياء فتحي الكاهن الجديد لإيبارشية منفلوط وتوابعها، والذي يقضي فترة الأربعين يومًا بدير المحرق بأسيوط.



وخلال اللقاء ألقى الأنبا بيجول مع القس إشعياء كلمة روحية بعنوان "الاحتمال في حياة الكاهن".

وعلى صعيد آخر، يبدأ دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، في 18 يونيو الجاري، احتفالاته السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الدير للزوار على مدار فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

ومن أبرز الأساقفة المشاركين في احتفالات "حالة الحديد" إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا بيمن مطران نقادة.