النيابة تأمر بإجراء تحليل البصمة الوراثية لأشلاء آدمية تم العثور عليها بالمعادى

أمرت نيابة المعادي بإرسال القدم الآدمية التي تم العثور عليها إلى الطب الشرعي بإجراء تحليل البصمة الوراثية للتوصل إلى هوية الجثة وحل لغز العثور على أشلاء آدمية داخل أرض مهجورة بالمعادي.

وكان كشف مصدر أمني عن قيام رجال مباحث المعادي بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء، كان قد عثر على أجزاء منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، تلقوا بلاغًا من الأهالي بالعثور على ساق آدمية بإحدى المناطق المهجورة بدائرة قسم شرطة المعادي.

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.