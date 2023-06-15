الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فقدان اللقب الأفريقى.. الوداد يسقط فى فخ التعادل ويقترب من خسارة الدورى

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

سقط فريق الوداد البيضاوي المغربي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه حسنية أغادير، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري المغربي.

ويأتي تعادل الوداد في الدوري المحلي، بعد أيام قليلة من خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا على ملعبه ووسط جماهيره أمام الأهلي.

ومنح تعادل الوداد، فرصة ذهبية لمنافسه الجيش الملكي الذي فاز على أوليمبيك خريبكة بهدف دون رد.

ومنح هدف رضا سليم الذي جاء من ركلة جزاء، النقطة رقم 60 لصالح الجيش الملكي في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، متفوقًا على الوداد بفارق 3 نقاط قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة.
 

أخبار الوداد الرياضي الدوري المغربي حسنية أغادير الاهلى دورى ابطال افريقيا

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