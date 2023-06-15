الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: ألمانيا بدأت تلعب دورًا أساسيًا فى رسم السياسات العالمية

عبد المسيح الشامي
عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية

قال عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن وضع ألمانيا وثيقة استراتيجية للأمن القومي، هي إعادة تموضع وسياسات جديدة تتعلق بالإقليم ككل وأهم ما جاء في النصوص تحديد الأعداء والأصدقاء، مؤكدًا أن الصين وروسيا على رأس أعداء ألمانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا ترى الصين تتعامل بسياسات عدائية تجاه الغرب ووصفها بأنها شبه أزلية مع وجودها في المحيط الهندي وحتى تجاه السياسات الأوروبية.

استراتيجية الأمن القومي إعادة تفعيل الدور الألماني

وتابع، أنه خص الصين بمحاولة تغيير السياسة والأمن العالمي على الصعيد السياسي والعالمي واعتبره شيئا خطير وعدوانيا من قبلها، مؤكدًا أن الاستراتيجية هي إعادة تفعيل الدور الألماني في قيادة الدول الأوروبية.

وأوضح أن استراتيجية الأمن القومي، تعيد فكرة أن المانيا هي الدولة الحامية والتي تفوق الدول الأوروبية  لقدرتها المالية ونفوذها الأجنبي.

وأشار إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأت ألمانيا تلعب دورًا أساسيًا في رسم السياسات العالمية ومن هو صديق ومن هو حليف ومن هو عدو وكانت تنطوي دائما خلف أمريكا ولا تظهر هذه المواقف تجاه الدول خاصة الدول الكبرى، والدور الألماني يبقى المسيطر. 

أستاذ العلاقات الدولية رسم السياسات العالمية تلعب دورا اساسيا استراتيجية الأمن القومي إعادة تفعيل الدور الألماني

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