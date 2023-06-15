الكاتبة ناهد السيد عن "مقبرة الخالدين": خطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي

قالت الكاتبة والأديبة، ناهد السيد، إن قرار الرئيس السيسي بتأسيس "مقبرة الخالدين" يشكل حجر أساس لتشكيل ميراث وطني، يتم من خلاله تكريم رموز المجتمع، وخطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي.

وأضافت ناهد السيد، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذا القرار جاء حكيمًا ينفي ما تردد من شائعات حول إهدار التراث المصري فى منطقة مصر الجديدة، وفي الوقت نفسه يؤكد على ضرورة التطوير وإنعاش المنطقة بأسرها لتكتمل بها خريطة السياحة فى مصر .

- الحفاظ على الطابع المعماري للمقابر الحالية

ولفتت ناهد السيد، إلى أهمية تأسيس المقبرة بنفس الطابع المعماري، التي كانت عليه قبل النقل، أو على أقل تقدير الحفاظ على الهوية المعمارية لمقابر هذه الحقبة التاريخية، على حد قولها.

واقترحت الكاتبة، أن يتم تعديل الاسم من "مقبرة" إلى "مدينة" أو "مزار" الخالدين، فالمقبرة لفظه تستدعى دفن كل ما هو غال وثمين ويدور في فلكها أيضًا مفردات الحزن والفقد، ونحن بصدد عمل أهم خطوة فى الحفاظ على تراث عريق وتكريم رموز تاريخية.

كما أكدت أن هذه بداية تعد بمثابه تأسيس لمدينة جديدة ذات طابع تاريخي والمضمون تاريخي أيضَا، موضحة لابد أن نحتفى بها ونمنحها اسمًا جديرًا بكينونتها، اسمًا يجعلها مزارًا سياحيًا عظيمًا ونحن قادرين على صنع ذلك خاصة، وأننا نفكر فى تأسيس متحفًا لكل رمز منهم وتخصيص أماكن للأنشطة والاحتفالات.

بالإضافة إلى بناء مكتبة تضم مقتنيات كل منهم من الكتب إلى آخره من العناصر السياحية الجاذبة.

- مقبرة الخالدين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

وأيضًا وجه الرئيس السيسي، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتصبح صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الاسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن المقبرة ستشمل متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، وأن يتم نقلها من خلال متخصصين وخبراء، لسير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم.