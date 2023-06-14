الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي يستكمل قائمته النهائية.. ويختتم تدريباته استعدادا لودية غانا

الاوليمبى
الاوليمبى

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا تم الإعلان عنهم استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كلا من: محمد حمدى "إنبى" ومحمد عبد الغنى "الاتحاد" وحسام أشرف "البنك الأهلى".

واختتم المنتخب استعداداته اليوم للقاء غانا الودي غدا قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو .

وشهد التدريب الختامي حضور عامر حسين والكابتن محمد بركات عضوا مجلس الإدارة وقدم اللاعبون تدريبات قوية وحماسية .

وشهد التدريب تنافس قوى بين اللاعبين للفوز بثقة المدير الفني البرازيلى ميكالى  الذى حرص على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتحفيظهم طريقة اللعب والخطة المقرر مواجهة غانا بها.

اتحاد اساسي استعداد ازي الـ استعدادا استعدادات

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