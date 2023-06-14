الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يهنئ بلدية المحلة لصعوده للدورى الممتاز

صورة من الحدث
صورة من الحدث

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فريق نادي بلدية المحلة لصعوده للدوري الممتاز، وذلك عقب فوزه اليوم على فريق دكرنس بنتيجة ٤ مقابل لا شيء، موجهاً التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما هنأ المحافظ جماهير المحلة العريقة، والتي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكداً حرص المحافظة؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق حتى يستمر تميزه وصعوده لأعلى المراكز في المسابقة.

وكان نادي بلدية المحلة قد تأهل إلي الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما تأهل اليوم علي حساب دكرنس بعد الفوز برباعية نظيفة.

محافظ الغربية يهنئ بلدية المحلة لصعوده للدوري

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