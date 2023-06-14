الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية للنيابة العامة

العميد احمد زردق
العميد احمد زردق

أحالت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية المخالفات المالية والإدارية، المقدمة ضد نادى الشرقية الرياضى، إلى النيابة العامة، للبت فيها، وذلك بعد أن تقدم العميد أحمد زردق، نائب رئيس نادى الشرقية، بمستندات عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالنادى.

حيث تقدم العميد أحمد زردق، نائب رئيس نادى الشرقية، بمستندات لوزارة ومديرية الشباب والرياضة، وبعض الجهات الرقابية، كما تم التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، عن طريق أحد النواب ، بشأن مخالفات مالية وإدارية، بنادى الشرقية الرياضى، الأمر الذى استدعى الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لإحالة الأمر إلى النيابة العامة للبت فيه.

ومن جانبه قال العميد احمد زردق، إنه قد تقدم بمذكرة تتضمن عددا من المخالفات، علي سبيل المثال وليس الحصر منها التاخر في طرح المحلات الخلفيه للمزاد، طبقا لقرار المجلس رغم ورود انذار من الجهه الإدارية بضرورة سرعة الطرح مما اهدر علي النادي فرق القيمة الايجارية بعد الطرح الأخير، وكذلك التقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح بعض كافتيريات النادي، ما أدي لإهدار قيمة إيجارية مستحقة في حالة الطرح في الميعاد المناسب، وكذلك التقاعس في تسليم احد الكافتيريات لمن تم رسو المزاد الأخير عليه عن المدة القانونية المحددة، ما أهدر على النادي تلك المبالغ وهناك الكثير من المخالفات الادارية.

وفى ملف كرة القدم تم اقالة الكابتن عبدالرحمن، في آخر أربع مباريات والذي اجتمع الجميع على أنه قرار خاطئ كانت المعاندة والمكابره والإصرار عليه مما أهدر على النادي ملايين صرفت وهبط النادى للدرجه الرابعة.

وأوضح زردق، أن تلك المخالفات هى كافية وكفيلة بحل مجلس الإدارة، طبقا للائحة وهي عدم الالتزام بقرارات الجهة الإدارية المختصة من خلال مخالفة الكثير منها وعدم الالتزام بردود الجهة الإدارية المختصة.

 

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