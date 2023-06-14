رودريجو: سأكون سعيدًا بانضمام مبابى لريال مدريد

تحدث البرازيلي رودريجو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن فكرة انضمام الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان لصفوف الملكي.

وأفاد عدد من التقارير الصحفية الصادرة خلال الأيام الماضية أن مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد، بعدما أبلغ إدارة النادي الباريسي برفضه تفعيل شرط تمديد العقد حتى يونيو 2025.

وقال رودريجو في مؤتمر صحفي أثناء مشاركته في معسكر منتخب البرازيل للتوقف الدولي: "سأكون سعيدًا بانضمام مبابي الآن أكثر، خاصة أن كريم بنزيما رحل عن الفريق".

ويلعب كيليان مبابي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 وانضم للباريسيين معارًا لمدة موسم قبل أن تفعل إدارة باريس شرط شرائه في صيف 2018.

وأضاف رودريجو: "إنه واحد من الأفضل في العالم وبالتأكيد سيساعدنا كثيرًا، ولكنا علينا احترام تعاقده مع باريس سان جيرمان".

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم المنصرم، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "نحن بحاجة للاعب في هذا المركز - يقصد المهاجم- أنا متشوق لانضمام مبابي للفريق".

وبسؤاله عن مدى حماسته للعب بجوار مبابي من 1 إلى 10 كلاعب، أجاب: "10 بالتأكيد، إنه لاعب ظاهرة وواحد من الأفضل في العالم".

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة النادي الباريسي قطعت الطريق ومددت عقد اللاعب؛ ولكن في الوقت الحالي قد تكون الصفقة أقرب من ذي قبل، خاصة أن باريس سان جيرمان سيسعى لتحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب قبل يناير المقبل، إذ إنه في حالة وصوله لشهر يناير دون تمديد عقده سيصبح لاعبًا حرًا للتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة باريس.